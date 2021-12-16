Путину показали помогающий восстановиться после COVID-19 прибор

Путину объяснили, что данное приложение способно не только контролировать зараженного пациента, но и оповещать о его состоянии лечащего врача.

Президент оценил проект и отметил, что восстановление после COVID-19 действительно у некоторых занимает много времени.

Ранее президент России пошутил про поход на свидание во время посещения выставки АСИ. Гендиректор АСИ Светлана Чупшева во время осмотра выставки показала главе государства стенд, который посвящен путям решения жизненных ситуаций граждан. Политик, смотря на экспозицию, спросил: "Здесь потребности расписаны?" Чупшева ответила ему, что на стенде представлены потребности россиян, в том числе даже самые простые, такие как выбор куда пойти на свидание. "Важно — с кем!" — отметил Путин.