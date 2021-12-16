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56 минут назад

Путину показали прибор, помогающий восстановиться после коронавируса

Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения выставки Агентства стратегических инициатив (АСИ) в формате "7 станций" представили новое приложение российских ученых, которое позволяет пациенту быстро восстановить силы после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Life.

Путину показали помогающий восстановиться после COVID-19 прибор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путину объяснили, что данное приложение способно не только контролировать зараженного пациента, но и оповещать о его состоянии лечащего врача.

Президент оценил проект и отметил, что восстановление после COVID-19 действительно у некоторых занимает много времени.

"Сосуды головного мозга (коронавирус) в том числе поражает очень сильно", — отметил Путин.

Ранее президент России пошутил про поход на свидание во время посещения выставки АСИ. Гендиректор АСИ Светлана Чупшева во время осмотра выставки показала главе государства стенд, который посвящен путям решения жизненных ситуаций граждан. Политик, смотря на экспозицию, спросил: "Здесь потребности расписаны?" Чупшева ответила ему, что на стенде представлены потребности россиян, в том числе даже самые простые, такие как выбор куда пойти на свидание. "Важно — с кем!" — отметил Путин.

Политика,Светлана Чупшева,Владимир Путин,Агентство стратегических инициатив,
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