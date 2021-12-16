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24 минуты назад

Песков раскрыл планы Путина на Рождество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимир Путин планирует отмечать Рождество в этот раз. Об этом сообщает MK.RU.

Песков раскрыл планы Путина на Рождество
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Будет храм", - ответил журналистам Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что пока не определено, какой именно храм будет выбран.

Напомним, что Владимир Путин традиционно посещает храмы на Пасху и Рождество. Как правило, Пасху глава государства встречает в Москве в храме Христа Спасителя, а Рождество за пределами столицы.

В этом году президент присутствовал на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где в младенчестве его крестили, Владимир Путин был трижды - в 2012, 2019 и 2020 годах.

В 2018 году президент встретил Рождество также в Санкт-Петербурге, но в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице, где проходили крестины его отца. В 2017 году российский лидер посетил рождественское богослужение в Свято-Юрьев монастыре в Великом Новгороде, в 2016 году - в сельском храме Покрова Пресвятой Богородицы, расположенном под Воронежем. До этого два года подряд Путин приезжал на рождественские службы в церкви под Сочи - храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, возведенный возле Олимпийского парка, и трехпрестольный храм в честь икон Божией Матери Песчанской и Владимирской в Троице-Георгиевском монастыре в селе Лесное Адлерского района.

Кроме того, в 2006 году Путин встречал праздник в одной из церквей Якутска, где в то время стоял 50-градусный мороз.

Политика,Дмитрий Песков,Иисус Христос,Владимир Путин,
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