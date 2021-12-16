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36 минут назад

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о ковид-сертификатах

Госдума в первом чтении приняла законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификатам с данными о вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о ковид-сертификатах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ предполагает, что для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, общепита и торговых объектов потребуется предъявлять либо QR-код с данными о прививке от коронавируса, либо документ о перенесенном ковиде, либо медицинский отвод от вакцинации.

Осенью этого года стало известно, что власти работают над законопроектами об обязательных QR-кодах в транспорте, общепите и некоторых магазинах. Сообщалось, что их смогут получить вакцинированные, переболевшие и имеющие медицинский отвод люди.

12 ноября правительство внесло такие законопроекты в Думу. 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительственный законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах сняли с рассмотрения парламентом. Это решение он назвал результатом диалога Думы с правительством «на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

«Благодаря обратной связи замечания были услышаны», - подчеркнул Володин.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что новые меры планируют полностью запустить с 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране будет действовать переходный период, в течение которого люди смогут вакцинироваться и получить код. Привитые россияне, которые по каким-либо причинам не могут иметь QR-код на смартфоне, смогут получить бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ.

Россияне, переболевшие COVID-19 без симптомов, и россияне с иностранными прививками смогут сдать анализ на антитела и получить сертификаты.

Политика,Татьяна Голикова,Вячеслав Володин,Госдума,
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