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1 час назад

Попова назвала пугающей скорость распространения «омикрона»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы, которыми по миру распространяется новый штамм коронавируса «омикрон», пугают. По её словам, в первую очередь — своей опасностью и риском, сообщает РИА Новости.

«Темпы прироста пугают»: Попова сделала заявление о штамме «омикрон»
Фото: Alexander Kulebyakin/ Russian Look/Global Look PressAlexander Kulebyakin/ Russian Look/Global Look Press

Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском, — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она допустила, что новый штамм коронавируса будет последовательно распространяться по России. Вице-премьер Татьяна Голикова прежде рассказала, что в стране зафиксированы уже 25 случаев «омикрона».

Ранее стало известно, что представитель ВОЗ Дэвид Набарро выразил обеспокоенность скоростью распространения в мире нового штамма «омикрон». По словам врача, даже если этот штамм будет менее летален, он всё равно «потрясёт» систему здравоохранения многих стран. Причём ситуация может усугубиться буквально за две недели или раньше.

Политика,Общество,Дэвид Набарро,Анна Попова,Татьяна Голикова,ВОЗ,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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