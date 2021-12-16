Рашкин отказался уходить из политики из-за уголовного дела

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, в отношении которого возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на лося в Саратовской области, не намерен уходить из Госдумы. Об этом политик заявил в интервью «Известиям».

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«Для меня не запрещена деятельность депутата Государственной думы, я буду участвовать в пленарных заседаниях и заседаниях фракции. Есть только запрет на выход из дома в определенное время – все остальное в рабочем порядке», – пояснил Рашкин.

Также коммунист еще раз подтвердил, что не считает обвинения в отношении себя законными – по его словам, разрешение на охоту и необходимые документы были у приглашающей стороны.