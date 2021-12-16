Чубайс сравнил борцов за климат с верблюдами

Не нужно рассчитывать на невероятный прорыв на климатическом саммите COP26, в котором участвовали около 200 стран. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, сообщает РБК. Он сравнил борцов за климат с караванов верблюдов.

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Как отметил Чубайс в ходе семинара «ESG-итоги года. Тренды и задачи для советов директоров на 2022 год», успехи борцов за климат стоит оценивать по принципу «скорость каравана определяется скоростью самого медленного верблюда».

Ключевой вопрос, указал спецпредставитель президента РФ, заключается в том, «будут ли содержательные решения [по климату], после которых страны будут двигаться в нужном направлении».