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18 минут назад

Чубайс сравнил борцов за климат с верблюдами

Не нужно рассчитывать на невероятный прорыв на климатическом саммите COP26, в котором участвовали около 200 стран. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, сообщает РБК. Он сравнил борцов за климат с караванов верблюдов.

Чубайс сравнил борцов за климат с верблюдами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Чубайс в ходе семинара «ESG-итоги года. Тренды и задачи для советов директоров на 2022 год», успехи борцов за климат стоит оценивать по принципу «скорость каравана определяется скоростью самого медленного верблюда».

Ключевой вопрос, указал спецпредставитель президента РФ, заключается в том, «будут ли содержательные решения [по климату], после которых страны будут двигаться в нужном направлении».

Международная климатическая конференция COP26 проходила в Глазго 31 октября — 12 ноября 2021 года. Участники обсудили проблему глобального потепления и меры, которые помогут сдержать повышение температуры до 1,5 градуса Цельсия. Президент России Владимир Путин записал для участников саммита видеообращение.

Политика,Анатолий Чубайс,Владимир Путин,
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