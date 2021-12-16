Государственная Дума России сегодня рассматривает в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Во время заседания между депутатами произошел конфликт. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka, разместивший кадры с места событий.

Народные избранники от партии КПРФ, выступающие против принятия законопроекта, явились на его рассмотрение с плакатами, что вызвало негодование сторонников введения QR-кодов в общественных местах. На опубликованной записи видно, что между депутатами произошла стычка.