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35 минут назад

Конфликт в Думе на заседании законопроекта о QR-кодах сняли на видео

Государственная Дума России сегодня рассматривает в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Во время заседания между депутатами произошел конфликт. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka, разместивший кадры с места событий.

Народные избранники от партии КПРФ, выступающие против принятия законопроекта, явились на его рассмотрение с плакатами, что вызвало негодование сторонников введения QR-кодов в общественных местах. На опубликованной записи видно, что между депутатами произошла стычка.

Напомним, законопроект был внесен правительством в ноябре, он прошел широкое обсуждение в регионах страны.

Политика,Происшествия,Видео,КПРФ,Госдума,
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