В Госдуме развернули плакаты против проекта о QR-кодах

Трое членов фракции КПРФ в четверг в ходе заседания Госдумы развернули плакаты, выступая против обсуждения законопроекта о посещении общественных мест по сертификату с QR-кодами о вакцинации от коронавируса, наличии антител или медотвода. Спикер палаты Вячеслав Володин был вынужден попросить комиссию по регламенту зафиксировать нарушения.

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"Сергей Павлович, коллеги, давайте там не устраивайте цирк. Прекратите. Мы еще вопрос рассматривать не начали, вы уже там начинаете обвешивать", - обратился Володин к Обухову.

Спикер заметил, что депутаты, приравненные по статусу к федеральным министрам, "получая по полмиллиона рублей, начинают концерты устраивать". Председатель палаты призвал коммунистов к порядку, напоминая, что это нарушение регламента.

"Просьба комиссии по регламенту зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью. А дальше попросим разобраться, как это процессуально должно быть отражено", - сказал Володин.