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Трое депутатов от КПРФ развернули на заседании Думы плакаты против проекта о QR-кодах

Трое членов фракции КПРФ в четверг в ходе заседания Госдумы развернули плакаты, выступая против обсуждения законопроекта о посещении общественных мест по сертификату с QR-кодами о вакцинации от коронавируса, наличии антител или медотвода. Спикер палаты Вячеслав Володин был вынужден попросить комиссию по регламенту зафиксировать нарушения.

В Госдуме развернули плакаты против проекта о QR-кодах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Плакаты развернули депутаты Сергей Обухов, Денис Парфенов и Валерий Рашкин.

"Сергей Павлович, коллеги, давайте там не устраивайте цирк. Прекратите. Мы еще вопрос рассматривать не начали, вы уже там начинаете обвешивать", - обратился Володин к Обухову.

Спикер заметил, что депутаты, приравненные по статусу к федеральным министрам, "получая по полмиллиона рублей, начинают концерты устраивать". Председатель палаты призвал коммунистов к порядку, напоминая, что это нарушение регламента.

"Просьба комиссии по регламенту зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью. А дальше попросим разобраться, как это процессуально должно быть отражено", - сказал Володин.

Госдума на заседании в четверг рассматривает в первом чтении резонансный законопроект об использовании сертификатов о прививке от коронавируса, наличии антител или медотвода для посещения общественных мест. Члены фракции КПРФ дважды ставили на голосование вопрос о снятии законопроекта с повестки работы Госдумы. Однако оба раза большинство депутатов высказалось за то, чтобы рассмотреть его в первом чтении.

Политика,Денис Парфенов,Валерий Рашкин,Сергей Обухов,Вячеслав Володин,КПРФ,Госдума,
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