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1 час назад

Захарова уличила Запад в фейковых новостях

Западные медиа создают впечатление, что Россия планирует напасть на Украину. Это ощущение неправильное и оно формируется намеренно, это фейк-ньюс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова уличила Запад в фейковых новостях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если почитать западные медиа, немецкую прессу, то складывается именно такое ощущение. Но это ощущение ложное, оно намеренно формируется. Это фейковая дезинформационная кампания", - сказала Захарова в ответ на вопрос, "хочет ли Россия напасть на Украину".

Россия не раз отвергала обвинения Украины и ряда стран Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что не несет никому угрозы и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" применяются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

При этом Киев и западные государства в последнее время все чаще выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Политика,Мария Захарова,Дмитрий Песков,НАТО,МИД,РИА Новости,
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