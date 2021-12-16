Захарова уличила Запад в фейковых новостях

Западные медиа создают впечатление, что Россия планирует напасть на Украину. Это ощущение неправильное и оно формируется намеренно, это фейк-ньюс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

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"Если почитать западные медиа, немецкую прессу, то складывается именно такое ощущение. Но это ощущение ложное, оно намеренно формируется. Это фейковая дезинформационная кампания", - сказала Захарова в ответ на вопрос, "хочет ли Россия напасть на Украину".

Россия не раз отвергала обвинения Украины и ряда стран Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что не несет никому угрозы и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" применяются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.