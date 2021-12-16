Захарова уличила Запад в фейковых новостях

Западные медиа создают впечатление, что Россия планирует напасть на Украину. Это ощущение неправильное и оно формируется намеренно, это фейк-ньюс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.
"Если почитать западные медиа, немецкую прессу, то складывается именно такое ощущение. Но это ощущение ложное, оно намеренно формируется. Это фейковая дезинформационная кампания", - сказала Захарова в ответ на вопрос, "хочет ли Россия напасть на Украину".
Россия не раз отвергала обвинения Украины и ряда стран Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что не несет никому угрозы и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" применяются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время все чаще выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.