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1 час назад

Кремль оценил заинтересованность других стран в «Северном потоке-2»

Россия убеждена, что «Северный поток-2» представляет интерес для всех европейских потребителей и других стран. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль оценил заинтересованность стран в «Северном потоке-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этом проекте заинтересованы как российская, так и германская сторона», — отметил он, отвечая на вопрос о том, нет ли угрозы для проекта после призывов президента Украины Владимира Зеленского к санкционной политике против России.

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» в первой половине 2022 года, завершение процесса откладывается как минимум на полгода.

Сертификация оператора газопровода Nord Stream 2 AG, которую должны были закончить не позднее 8 января 2022 года, была приостановлена в середине ноября.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,
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