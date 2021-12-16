Кремль призвал США обсудить гарантии безопасности

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану о готовности незамедлительно начать переговоры по проектам документов по гарантиям безопасности. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Ранее президент России Владимир Путин призвал НАТО начать переговоры о предоставлении Москве «надежных и долгосрочных гарантий безопасности». При этом Путин подчеркнул, что ожидает получить «конкретные договоренности», которые исключат любые дальнейшие продвижения НАТО и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории, потому что устные обязательства западные коллеги не выполнили.

По словам Дмитрия Пескова, накануне по дипканалам в МИДе американской стороне были переданы проекты двух документов - договора и соглашения - по гарантиям безопасности.

«Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что «в соответствии с принятым решением замминистра иностранных дел [Сергей] Рябков будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала таких переговоров», пишет ТАСС.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-встречу, которая продолжалась более двух часов. В Кремле рассказали, что одной из главных тем беседы стал украинский кризис и «отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей».

В Белом доме сообщили, что стороны обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, и американский лидер озвучил российскому коллеге обеспокоенность Вашингтона и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины.