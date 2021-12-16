В Кремле прокомментировали рост инфляции в России

Высокая инфляция в России вызывает обеспокоенность, правительство прикладывает максимум усилий, чтобы вернуть ее к запланированным показателям в кратчайшие сроки. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Администрация президента РФ Администрация президента РФ

Инфляционные ожидания граждан на ближайший год в декабре возросли до 14,8 процента, обновив тем самым февральский максимум 2016 года. Об этом свидетельствует обзор «инФОМа».

— Это сложный процесс, который требует очень сложной, большой, постоянной работы, чем собственно кабмин и занимается. Инфляция высокая, и установка президента — делать все возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Недавно профессор Высшей школы экономики, инвестиционный банкир, президент «Столыпинского клуба» Евгений Коган рассказал «Вечерней Москве», что Банк России продолжит повышать ключевую ставку еще как минимум в течение квартала. Ему необходимо обуздать инфляцию.