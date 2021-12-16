В Кремле прокомментировали рост инфляции в России

Высокая инфляция в России вызывает обеспокоенность, правительство прикладывает максимум усилий, чтобы вернуть ее к запланированным показателям в кратчайшие сроки. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Инфляционные ожидания граждан на ближайший год в декабре возросли до 14,8 процента, обновив тем самым февральский максимум 2016 года. Об этом свидетельствует обзор «инФОМа».
— Это сложный процесс, который требует очень сложной, большой, постоянной работы, чем собственно кабмин и занимается. Инфляция высокая, и установка президента — делать все возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Недавно профессор Высшей школы экономики, инвестиционный банкир, президент «Столыпинского клуба» Евгений Коган рассказал «Вечерней Москве», что Банк России продолжит повышать ключевую ставку еще как минимум в течение квартала. Ему необходимо обуздать инфляцию.
По словам эксперта, на предстоящем заседании 17 декабря Центробанк точно повысит ключевую ставку и это понятно всем. Вопрос в том, насколько серьезным будет повышение: на 75 базисных пунктов (0,75 процента) или на 100 (1 процент). Сейчас ее величина составляет 7,5 процента.