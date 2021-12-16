Порошенко устроил скандал в прямом эфире

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко вмешался в прямой эфир парламентского телеканала «Рада», раскритиковав его финансирование. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, парламентский телеканал «Рада» сегодня вышел в эфир в обновленном формате – с современной парламентской и дополнительной студией в кабмине.

При этом прямо во время разговора ведущих с председателем комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым в студии появился Петр Порошенко.

Он ответил отказом на предложение ведущих присоединиться к эфиру и заявил, что телеканал препятствует работе депутатов, а на его финансирование незаконно тратятся деньги налогоплательщиков.

«Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала «Рада» знали: сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков… Мы точно это так не оставим», - заверил бывший президент Украины и ушел из кадра.