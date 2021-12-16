Порошенко устроил скандал в прямом эфире

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко вмешался в прямой эфир парламентского телеканала «Рада», раскритиковав его финансирование. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, парламентский телеканал «Рада» сегодня вышел в эфир в обновленном формате – с современной парламентской и дополнительной студией в кабмине.
При этом прямо во время разговора ведущих с председателем комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым в студии появился Петр Порошенко.
Он ответил отказом на предложение ведущих присоединиться к эфиру и заявил, что телеканал препятствует работе депутатов, а на его финансирование незаконно тратятся деньги налогоплательщиков.
«Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала «Рада» знали: сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков… Мы точно это так не оставим», - заверил бывший президент Украины и ушел из кадра.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые ему принадлежат. Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено. Комментируя инициативу президента, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что закрытие оппозиционных телеканалов связано с ростом популярности ОПЗЖ. Позже на Украине потребовали закрыть оппозиционный телеканал «НАШ».