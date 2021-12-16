Песков назвал ошибкой информацию о якобы наличии войск РФ в Донбассе

Российские войска не находились и не находятся в Донбассе, утверждения об обратном являются ошибкой. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Таким образом он прокомментировал публикации СМИ о том, что в тексте одного из приговоров суда в Ростове-на-Дону по делу о коррупции при поставках продовольствия якобы подтверждается присутствие в Донбассе российских военных.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда). Потому что это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет", - подчеркнул представитель Кремля.