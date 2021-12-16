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48 минут назад

В Госдуме заявили об иностранных деньгах у противников QR-кодов

Ряд организаций, которые активно выступают против федерального закона о QR-кодах, получают деньги из-за границы. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Василий Пискарев.

В Госдуме заявили об иностранных деньгах у противников QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Против защитных мер развязана информационная война. Ряд организаций, которые активно выступают против законопроекта, подпитываются финансами из-за рубежа. Конечно, это может быть совпадением, а может — наоборот. С такой информацией полагаю необходимым разобраться отдельно и обстоятельно», — сказал Пискарев во время обсуждения законопроекта о QR-кодах. Трансляция обсуждения идет на сайте Госдумы.

Ранее в Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовали принять законопроект о QR-кодах. В российском совете торговых центров заявили, что из-за закона о QR-кодах в России могут закрыться тысячи ТЦ, пишет «Национальная служба новостей».

Политика,Василий Пискарев,Госдума,
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