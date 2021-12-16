В Госдуме заявили об иностранных деньгах у противников QR-кодов

«Против защитных мер развязана информационная война. Ряд организаций, которые активно выступают против законопроекта, подпитываются финансами из-за рубежа. Конечно, это может быть совпадением, а может — наоборот. С такой информацией полагаю необходимым разобраться отдельно и обстоятельно», — сказал Пискарев во время обсуждения законопроекта о QR-кодах. Трансляция обсуждения идет на сайте Госдумы.