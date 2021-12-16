В США предложили дать России статус «спонсора терроризма»

Сенаторы США предложили закрепить за РФ статус «государства-спонсора терроризма». Предложение было внесено в рамках разработки проекта поддержки Украины «от российского вмешательства», сообщается в пресс-релизе комитета сенаторов США по международным отношениям.

«Законопроект утверждает 450 миллионов (долларов, — прим. ред.) иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году, определяет Россию как государство-спонсор терроризма», — говорится в документе.

Ранее в Белом доме США заявили, что американцы разместят свои войска на восточном фронте НАТО в случае усиления напряженности российско-украинского конфликта. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что США активно выступают третьей стороной в конфликте, пытаясь урегулировать разногласия между Киевом и Москвой дипломатическими методами. Как сообщала интернет-газета «Дни.ру», Россия старается выстроить с Украиной конструктивный диалог и будет «торговаться» с США.