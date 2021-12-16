В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
12 минут назад

В США предложили дать России статус «спонсора терроризма»

Сенаторы США предложили закрепить за РФ статус «государства-спонсора терроризма». Предложение было внесено в рамках разработки проекта поддержки Украины «от российского вмешательства», сообщается в пресс-релизе комитета сенаторов США по международным отношениям.

В США предложили дать России статус «спонсора терроризма»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Законопроект утверждает 450 миллионов (долларов, — прим. ред.) иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году, определяет Россию как государство-спонсор терроризма», — говорится в документе.

Помимо прочего, документ усиливает санкции США против проекта РФ «Северный поток — 2», ограничивает риски безопасности, связанные с американо-российским военным сотрудничеством, а также подтверждает политику США «по непоколебимой приверженности украинскому суверенитету».

Ранее в Белом доме США заявили, что американцы разместят свои войска на восточном фронте НАТО в случае усиления напряженности российско-украинского конфликта. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что США активно выступают третьей стороной в конфликте, пытаясь урегулировать разногласия между Киевом и Москвой дипломатическими методами. Как сообщала интернет-газета «Дни.ру», Россия старается выстроить с Украиной конструктивный диалог и будет «торговаться» с США.

Политика,НАТО,Администрация США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители