Нового канцлера Германии позвали в Крым

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил нового канцлера Германии Олафа Шольца посетить Крым и составить свое личное мнение о якобы «аннексии» полуострова. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее Олаф Шольц призвал Россию соблюдать взятые на себя обязательства, которые, по его словам, были «тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма».

По мнению Юрия Гемпеля, новому канцлеру стоит приехать в Крым, и эта поездка развеет «его ошибочное представление» о воссоединении полуострова с Россией.

«Общение с крымчанами позволит ему убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа, желание воссоединиться со своей исторической родиной, как когда-то произошло воссоединение земель Германии», - подчеркнул председатель крымской немецкой национально-культурной автономии.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.