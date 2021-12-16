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21 минуту назад

Жириновский сделал седьмую прививку от коронавируса и попал на видео

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский в седьмой раз вакцинировался от коронавируса. Видео публикует портал «360tv».

Жириновский отметил, что ни разу не болел COVID-19 и хорошо себя чувствует.

«Ранее я уже сделал вакцинацию „Спутником V“, а на этот раз - „КовиВаком“ от Центра имени Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол начиная с сентября 2020 года», — написал депутат Госдумы.

Политик призвал всех вакцинироваться и заметил, что в России популярность прививок по-прежнему недостаточно высока.

Политика,Общество,Видео,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,Телеканал "360° Подмосковье",
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