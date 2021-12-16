Жириновский отметил, что ни разу не болел COVID-19 и хорошо себя чувствует.

«Ранее я уже сделал вакцинацию „Спутником V“, а на этот раз - „КовиВаком“ от Центра имени Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол начиная с сентября 2020 года», — написал депутат Госдумы.