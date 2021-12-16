Москва отреагировала на высылку дипломатов из Германии

Посольство России в Берлине заявило решительный протест министерству иностранных дел Германии из-за высылки двух дипломатов, сообщает РИА Новости.

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Ранее послу РФ сообщили, что двоих сотрудников дипмиссии объявили персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок считает это преступление «нарушением немецкого права и суверенитета» республики.

В посольстве подчеркнули, что «подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время». В МИД России анонсировали ответные меры на высылку дипломатов. Заявление по этому поводу будет сделано в ближайшее время.

Ранее Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили. Он был приговорен к пожизненному тюремному сроку. В Берлине считают, что преступление было совершено по заданию «государственных ведомств правительства России».