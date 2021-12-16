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27 минут назад

Россия ответила Германии протестом из-за высылки двух дипломатов

Москва решила устроить решительный протест МИД Германии из-за высылки двух российских дипломатов. Об этом сказано в комментарии посольства для журналистов.

Москва отреагировала на высылку дипломатов из Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подтверждаем, что 15 декабря 2021 года послу России в ФРГ руководством МИД ФРГ было сообщено решение германских властей об объявлении двух дипломатических сотрудников посольства России в ФРГ персонами нон грата. Со своей стороны заявили решительный протест», — говорится в комментарии от посольства для журналистов, пишут РИА «Новости».

В российском посольстве назвали высылку двух российских дипломатов «немотивированным» и «недружественным» шагом, который не останется без внимания со стороны России.

Ранее стало известно, что Германия назвала двух сотрудников российского посольства нежелательными гостями. Это произошло после вынесения Высшим земельным судом обвинительно приговора россиянину в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. По словам министра иностранных дел Анналены Бербок, это убийство представляет собой серьезное нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. По ее словам, это преступление было совершено по государственному заказу.

Политика,В мире,Зелимхан Хангошвили,МИД,РИА Новости,
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