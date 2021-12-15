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1 час назад

Марат Хуснуллин - Путину: будем приятно удивлены итогами года

Объемы жилищного строительства в России по итогам 2021 года «приятно удивят» президента Владимира Путина, пообещал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Вице-премьер пообещал Путину «приятное удивление» по итогам года
Фото: РамблерРамблер

Как сообщает РБК, в ходе заседания Совета по национальным проектам Хуснуллин доложил главе государства, что темпы жилищного строительства превысили показатели прошлого года.

«Подведем [окончательные] итоги года, думаю, что будем приятно удивлены теми объемами, которые введены», - заверил он Владимира Путина.

Вице-премьер отметил, что из-за растущей инфляции строительство ведется по принципу «чем быстрее мы строим, тем дешевле для бюджета». Благодаря этому люди быстрее получают жилье, и «это главное».

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Он также отметил, что в текущем году был создан существенный задел на будущее: в 2021 году выдано на 43% больше разрешений на строительство, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в соответствии с указом президента, объем жилищного строительства в РФ должен быть увеличен не менее чем до 120 млн квадратных метров в год к 2030 году. В целом до 2030 года в России планируется возвести более 1 млрд квадратных метров жилья.

Политика,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,
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