Вице-премьер пообещал Путину «приятное удивление» по итогам года

Объемы жилищного строительства в России по итогам 2021 года «приятно удивят» президента Владимира Путина, пообещал вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Как сообщает РБК, в ходе заседания Совета по национальным проектам Хуснуллин доложил главе государства, что темпы жилищного строительства превысили показатели прошлого года.

«Подведем [окончательные] итоги года, думаю, что будем приятно удивлены теми объемами, которые введены», - заверил он Владимира Путина.

Вице-премьер отметил, что из-за растущей инфляции строительство ведется по принципу «чем быстрее мы строим, тем дешевле для бюджета». Благодаря этому люди быстрее получают жилье, и «это главное».

Он также отметил, что в текущем году был создан существенный задел на будущее: в 2021 году выдано на 43% больше разрешений на строительство, чем за аналогичный период прошлого года.