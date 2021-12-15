«Устав запрещает»: Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в розыск Поклонскую

Украинское бюро Интерпола МВД Украины отказалось объявлять в розыск экс-прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы, а ныне посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса генпрокурора Украины.

В офисе генпрокурора рассказали, что предприняли меры по объявлению Натальи Поклонской в международный розыск, но получили отказ.

Отмечается, что отказ связан с правилами, прописанными в статье 3 Устава Интерпола. В них говорится, что Интерполу запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Ранее Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене.