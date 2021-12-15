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1 час назад

Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Берлин объявил двух сотрудников российского посольства в Германии персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее слова приводит «РИА Новости».

Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
Фото: EPAEPA

«Убийство по государственному заказу, как установил сегодня суд, представляет собой тяжкое нарушение права и суверенитета Германии. Поэтому мы вызвали на беседу посла России», — сказала Бербок.

Она также отметила, что произошедшее осложнит диалог между странами. В МИД России уже анонсировали ответные меры на высылку дипломатов, о них сообщат дополнительно.

Россиянина приговорили пожизненно за убийство гражданина Грузии в Берлине

В 2019 году Зелимхана Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым по делу стал россиянин Вадим Соколов (Красиков). По мнению следствия, у него было задание ликвидировать Хангошвили. Слушания по делу начались в 2020 году.

Политика,Зелимхан Хангошвили,Вадим Соколов,МИД,РИА Новости,
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