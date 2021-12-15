Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Берлин объявил двух сотрудников российского посольства в Германии персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее слова приводит «РИА Новости».
«Убийство по государственному заказу, как установил сегодня суд, представляет собой тяжкое нарушение права и суверенитета Германии. Поэтому мы вызвали на беседу посла России», — сказала Бербок.
Она также отметила, что произошедшее осложнит диалог между странами. В МИД России уже анонсировали ответные меры на высылку дипломатов, о них сообщат дополнительно.
В 2019 году Зелимхана Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым по делу стал россиянин Вадим Соколов (Красиков). По мнению следствия, у него было задание ликвидировать Хангошвили. Слушания по делу начались в 2020 году.