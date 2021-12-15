Байден захотел еще раз поговорить с Путиным

«Мы будем подробно разговаривать», - сказал он журналистам.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-переговоры, которые продолжались более двух часов. В Кремле рассказали, что одной из главных тем беседы стал украинский кризис и «отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей».

В Белом доме сообщили, что стороны обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, и американский лидер озвучил российскому коллеге обеспокоенность Вашингтона и европейских союзников наращиванием российских сил у Украины.

Байден пригрозил, что в случае эскалации на Украине США укрепят восточный фланг НАТО и изолируют Россию от мировой финансовой системы.