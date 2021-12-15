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1 час назад

Байден захотел еще раз поговорить с Путиным

Президент США Джо Байден рассказал о планах провести еще один разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Мы будем подробно разговаривать», - сказал он журналистам.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-переговоры, которые продолжались более двух часов. В Кремле рассказали, что одной из главных тем беседы стал украинский кризис и «отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей».

«Байден уже на коленях»: американцев обеспокоила встреча президентов

В Белом доме сообщили, что стороны обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, и американский лидер озвучил российскому коллеге обеспокоенность Вашингтона и европейских союзников наращиванием российских сил у Украины.

Байден пригрозил, что в случае эскалации на Украине США укрепят восточный фланг НАТО и изолируют Россию от мировой финансовой системы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что личная встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена планируется в начале следующего года.

Политика,Видео,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,
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