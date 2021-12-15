Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

Германия объявила объявила персонами нон грана двух российских дипломатов посольства РФ в Берлине после приговора по делу гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, передает ТАСС. Глава МИД ФРГ сообщила, что посол России был вызван в немецкий МИД. По его словам, убийство гражданина Грузии осложнит диалог Москвы и Берлина. 15 декабря высший суд Берлина приговорил к пожизненному заключению гражданина России, обвиняемого в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в берлинском парке в 2019 году. В обвинительном заключении говорилось, что Соколов, настоящее имя которого — Вадим Красиков, якобы получил заказ на убийство "от государственных ведомств правительства Российской Федерации", а сам Хангошвили возглавлял "чеченскую милицию в борьбе против России". Россия неоднократно отвергала обвинения против российских госструктур по этому делу, называя их "голословными и беспочвенными". При этом президент России Владимир Путин отмечал, что российские спецслужбы обсуждали со своими немецкими коллегами вопрос выдачи Хангошвили. Новость дополняется.