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55 минут назад

Стала известна дата рассмотрения закона о QR-кодах в общественных местах

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 16 декабря. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Точное время рассмотрения законопроекта Совет Госдумы назначил на 13:30.

Ранее Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России сейчас прорабатывается механизм, который мог бы позволить выдавать сертификаты и QR-коды на основе тестов на антитела.

Россияне с антителами получат QR-коды и сертификаты

В среду, 15 декабря, Владимир Путин выступил против введения связанных с QR-кодами ограничений в канун новогодних праздников. По его словам, это создаст для людей много ненужных проблем.

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