Стала известна дата рассмотрения закона о QR-кодах в общественных местах

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 16 декабря. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Точное время рассмотрения законопроекта Совет Госдумы назначил на 13:30.

Ранее Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России сейчас прорабатывается механизм, который мог бы позволить выдавать сертификаты и QR-коды на основе тестов на антитела.