"Какой бы вопрос ни обсуждался, наша левая фракция переходила на крики: доколе, да что ж такое происходит. За четыре года это порядком подутомило. Ладно бы, это выливалось в законопроекты. Было бы не обидно, если бы они хотя бы какие-то усилия прикладывали, чтобы хотя бы чью-то проблему решить", - сказала депутат.