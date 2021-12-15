Депутат от "Единой России" Юлия Литневская во время заседания Саратовской областной думы обратилась к коллегам из КПРФ со стихотворением народного артиста РСФСР Валентина Гафта "Муха Москвы". Об этом сообщает издание "Подъем".
"Муха "борется со злом",Все печется о народе,Погибая за стекломНа жирнющем бутерброде. Родилась она давно,Еще в том, ХХ веке,Но любимое говноИщет в каждом человеке!" - сказано в двух четверостишиях стиха.
Политик также попросила коммунистов "перестать быть мухами" и "стать, наконец, пчелами".
Как заявила Литневская в беседе с изданием, у нее "лопнуло терпение" из-за постоянных криков и возмущений депутатов.
"Какой бы вопрос ни обсуждался, наша левая фракция переходила на крики: доколе, да что ж такое происходит. За четыре года это порядком подутомило. Ладно бы, это выливалось в законопроекты. Было бы не обидно, если бы они хотя бы какие-то усилия прикладывали, чтобы хотя бы чью-то проблему решить", - сказала депутат.
Литневская призналась, что в один момент она потеряла терпение.
"На меня они, конечно, отреагировали, такое жужжание сразу поднялось. Я дождалась вопроса "Разное" и подарила коллегам минутку поэзии, пусть развиваются, читают Гафта. А то бутербродик нам оставьте, а мы вас критиковать будем, ни за что не отвечая, и сидя на думских трибунах, пальцем не пошевелим, чтобы что-то стало меняться к лучшему", - заключила политик.
В ходе заседания глава этой областной думы Александр Романов также раскритиковал местных коммунистов и отметил недопустимость нарушения регламента.