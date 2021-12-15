Путин озвучил главный приоритет российских властей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что одним из основных приоритетов российских властей остается борьба с бедностью, пишет РИА Новости.
"Борьба с бедностью - это наш безусловный приоритет, мы говорим об этом постоянно. Он прямо связан с ответом на демографический вызов. Для повышения доходов граждан важно все", - сказал президент на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Ранее Минтруд заявил, что в России уровень бедности в третьем квартале 2021 года снизился до 11% благодаря восстановлению рынка труда, выплате на детей школьного возраста, выплате для пенсионеров, а также другими мерами поддержки, пишет РИА Новости.