Путин попросил министра транспорта «не хитрить»

«В соответствии с вашим поручением формируется программа, где уже выделено порядка 44 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, решение по которым принято по инициативе "Мобильный город"», — сказал Савельев и добавил, что еще остались «нерешенные вопросы».