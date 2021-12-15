Путин попросил министра транспорта «не хитрить»

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин попросил министра транспорта Виталия Савельева «не хитрить» в вопросе запуска отраслевой программы. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
В ходе заседания глава государства спросил у Савельева, начнется ли программа комплексного развития и модернизации пассажирского транспорта общего пользования в регионах, которая должна заработать с 1 января, в срок.
В ответ глава Минтранса выразил надежду, что упомянутая программа заработает с 1 января 2022 года.
«В соответствии с вашим поручением формируется программа, где уже выделено порядка 44 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, решение по которым принято по инициативе "Мобильный город"», — сказал Савельев и добавил, что еще остались «нерешенные вопросы».