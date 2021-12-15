Путин и Си Цзиньпин обсудили поставку газа по «Силе Сибири 2»

Президент России Владимир Путин во время разговора с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпин затронули тему поставок газа по «Силе Сибири 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.
Он отметил, что лидеры обсудили «Силу Сибири 2» в ходе переговоров по видеосвязи 15 декабря.
«На этот счет лидеры уже разговаривали в ходе контактов по видеосвязи в текущем году», – заявил Ушаков.
Помощник российского президента также подчеркнул, что Си Цзиньпин «полностью поддерживает» российское стремление организовать переговоры с Западом о гарантиях безопасности. Путин подчеркнул, что отношения КНР и России – «настоящий образец межгосударственного сотрудничества в XXI веке».
Лидеры сошлись во мнении, что сотрудничество Китая и России в международных делах уравновешивает обстановку в мире. Ранее «Газпром» заявил об увеличении поставок газа по газопроводу «Сила Сибири 2» до конца 2021 года.