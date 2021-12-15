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1 час назад

СМИ: Путин одним действием заставил Байдена пойти на переговоры

Перемещение Россией военных по собственной территории вызвало на Западе панику и стало причиной начала переговоров американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина, сообщил словацкий портал Aktuality.

«Путин начал передвижения войск. Информационное пространство наводнили сообщения о том, что он готовит нападение. Это принесло плоды, и Байден снова согласился на переговоры. Для Путина это ощутимый результат. Уже понятно, что никаких санкций против газопровода «Северный поток – 2» не будет», – считает военный аналитик Михаил Самус, передает РИА «Новости».

Также эксперт отметил, что важной дипломатической проблемой для Москвы стал сам факт переговоров с Вашингтоном о вступлении Украины в НАТО.

Байден нарушил слово на переговорах с Путиным

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

Политика,Видео,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,МИД,РИА Новости,
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