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1 час назад

Кудрин сообщил, что расходы на здравоохранение в России в 2021 году составят 4,1% ВВП

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Расходы на здравоохранение в России в 2021 году составят 4,1% ВВП против 4,6% ВВП годом ранее. Об этом в среду на совете по стратегическому развитию и нацпроектам у президента РФ заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

"В 2020 году, во время пика пандемии, с учетом больших ресурсов, которые на это [здравоохранение] были выделены, мы достигли 4,6% ВВП всех государственных ресурсов, [выделенных] на эти цели. В этом году уже, предварительно, в 2021 году мы, к сожалению, снова снизимся до 4,1%", - сказал он.

Глава Счетной палаты отметил, что в 2018 году Владимир Путин поручил довести уровень расходов на здравоохранение до 5% ВВП.

"Мы должны этот ориентир держать перед собой. И с учетом задач модернизации здравоохранения и других программ внутри здравоохранения, и с учетом пандемийных задач, которые добавились еще к этому, нам нужно выходить на этот ориентир", - добавил Кудрин.

Политика,Алексей Кудрин,Владимир Путин,Счетная палата,ИТАР-ТАСС,
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