На Украине сравнили количество охранников Зеленского и Порошенко

«Такого еще никогда не было. Я не говорю, что это плохо, и президента не следует охранять. Нет, государство должно оберегать – и для государства, что десять, что 70 человек не такая уж роскошь. Вопрос в атмосфере, в которой он живет», - пояснил бывший генпрокурор Украины.