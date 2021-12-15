На Украине сравнили количество охранников Зеленского и Порошенко

У президента Украины Владимира Зеленского 70 охранников, что в несколько раз больше, чем у его предшественника Петра Порошенко. Об этом со ссылкой на бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко пишет РИА Новости.
«У него более 70 работников УГО в первом круге «лички». У Порошенко было в разы меньше (…) человек 10-15», - рассказал он в интервью украинскому порталу «Цензор».
При этом, по словам Луценко, Зеленского охраняют еще и сотрудники разведки, есть еще и передовые группы.
«Такого еще никогда не было. Я не говорю, что это плохо, и президента не следует охранять. Нет, государство должно оберегать – и для государства, что десять, что 70 человек не такая уж роскошь. Вопрос в атмосфере, в которой он живет», - пояснил бывший генпрокурор Украины.
Он высказал мнение, что Зеленский запуган, «живет в атмосфере постоянных сигналов об опасности его жизни» и это влияет на его внешнюю политику.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский закрыл уши руками и открыл рот, испугавшись резкого звука во время игры хоккеистов в Мариуполе. Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».
Успокоившись, Зеленский отшутился, что окружающие его люди - спортсмены с крепким сердцем, подчеркнув, что «никто не убежал». После того, как вновь раздался резкий сигнал, он попросил больше не включать этот звук.