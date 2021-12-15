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23 минуты назад

На Украине сравнили количество охранников Зеленского и Порошенко

У президента Украины Владимира Зеленского 70 охранников, что в несколько раз больше, чем у его предшественника Петра Порошенко. Об этом со ссылкой на бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко пишет РИА Новости.

На Украине сравнили количество охранников Зеленского и Порошенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У него более 70 работников УГО в первом круге «лички». У Порошенко было в разы меньше (…) человек 10-15», - рассказал он в интервью украинскому порталу «Цензор».

При этом, по словам Луценко, Зеленского охраняют еще и сотрудники разведки, есть еще и передовые группы.

«Такого еще никогда не было. Я не говорю, что это плохо, и президента не следует охранять. Нет, государство должно оберегать – и для государства, что десять, что 70 человек не такая уж роскошь. Вопрос в атмосфере, в которой он живет», - пояснил бывший генпрокурор Украины.

Он высказал мнение, что Зеленский запуган, «живет в атмосфере постоянных сигналов об опасности его жизни» и это влияет на его внешнюю политику.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский закрыл уши руками и открыл рот, испугавшись резкого звука во время игры хоккеистов в Мариуполе. Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

Успокоившись, Зеленский отшутился, что окружающие его люди - спортсмены с крепким сердцем, подчеркнув, что «никто не убежал». После того, как вновь раздался резкий сигнал, он попросил больше не включать этот звук.

Политика,Владимир Зеленский,Юрий Луценко,Петр Порошенко,РИА Новости,
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