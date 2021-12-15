Матвиенко резко раскритиковала главу Минпросвещения

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за неконструктивную позицию при доработке изменений в закон об образовании и пообещала проинформировать правительство о недопустимости подобных действий.

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«Очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, а Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле, он включил все свои рычаги, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой», – передает РИА «Новости» ее слова.

Матвиенко выразила недоумение, что министр занял такую позицию вместо того, чтобы продемонстрировать конструктивный подход и вместе доработать документ.

Она также сообщила, что доложит правительству о недопустимых действиях Кравцова, который пытался оказать давление на Совфед. «Я проинформирую правительство, что такие действия недопустимы. И еще раз напомню, что нет тех сил, которые могли бы заставить Совет Федерации нарушить закон, действовать в неправовом поле. И усилия, которые предпринимал министр, мне просто стыдно за его действия», – сказала спикер.

Матвиенко сообщила, что обсуждала такую ситуацию со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, и он совершенно адекватно отреагировал на необходимость доработки документа. Она подчеркнула, что никто не может заставить Совет Федерации действовать вне правового поля.