В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
55 минут назад

Матвиенко резко раскритиковала главу Минпросвещения

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за неконструктивную позицию при доработке изменений в закон об образовании и пообещала проинформировать правительство о недопустимости подобных действий.

Матвиенко резко раскритиковала главу Минпросвещения
Фото: ТАССТАСС

«Очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, а Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле, он включил все свои рычаги, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой», – передает РИА «Новости» ее слова.

Матвиенко выразила недоумение, что министр занял такую позицию вместо того, чтобы продемонстрировать конструктивный подход и вместе доработать документ.

Она также сообщила, что доложит правительству о недопустимых действиях Кравцова, который пытался оказать давление на Совфед. «Я проинформирую правительство, что такие действия недопустимы. И еще раз напомню, что нет тех сил, которые могли бы заставить Совет Федерации нарушить закон, действовать в неправовом поле. И усилия, которые предпринимал министр, мне просто стыдно за его действия», – сказала спикер.

Матвиенко сообщила, что обсуждала такую ситуацию со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, и он совершенно адекватно отреагировал на необходимость доработки документа. Она подчеркнула, что никто не может заставить Совет Федерации действовать вне правового поля.

Принятый 8 декабря Госдумой закон обязывает использовать при дистанционном обучении онлайн-ресурсы и электронные учебно-методические материалы, прошедшие государственную верификацию. Речь идет о начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании. Документ, в частности, наделяет органы госвласти регионов правом оказывать господдержку в вопросе бесплатного профобучения (профессии рабочих и служащих) в ходе освоения программы среднего общего или профессионального образования.

Политика,Сергей Кравцов,Валентина Матвиенко,Вячеслав Володин,Совет Федерации,Госдума,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители