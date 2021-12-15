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58 минут назад

Евросоюз пригрозил России «беспрецедентными мерами» из-за Украины

Если на границе между Россией и Украиной начнется вооруженный конфликт, Европейский союз сочтет Москву виновницей и ужесточит санкции против нее. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, цитату приводит Reuters.

Политик также пригрозила российской стороне «беспрецедентными мерами» в том случае, если она пойдет «на агрессивные действия» в отношении украинской стороны.

Путин ответил на вопрос о вводе российских войск на Украину

При этом ранее сообщалось, что несколько ведущих стран ЕС выступили против введения новых санкций в отношении России из-за предполагаемой будущей военной эскалации на Украине. В частности, Франция и Германия не поддержали планы по введению новых антироссийских ограничений. В Париже и Берлине отдали предпочтение переговорам с Москвой.

В свою очередь, руководство комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США заявило о готовности разработать новые санкции против России в случае возможного военного вторжения на Украину. В комитете подчеркнули, что ограничительные меры будут направлены на «сдерживание агрессии» Москвы против Киева.

Политика,Видео,Конгресс США,Еврокомиссия,ЕС,Reuters,
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