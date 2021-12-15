Путин назвал причину демографических проблем

Бедность является одной из причин демографических проблем в России. С ней необходимо бороться, призвал президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

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Борьба с бедностью является безусловным приоритетом, подчеркнул глава государства. Для повышения доходов россиян важно учитывать все, отметил он в рамках заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Российский лидер назвал способы повысить доходы граждан. По словам президента, для этого важны «и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие субъектов и отраслей экономики, и повышение доступности и качества образования на всех уровнях.