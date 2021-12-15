В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
39 минут назад

Путин назвал причину демографических проблем в России

Бедность является одной из причин демографических проблем в России. С ней необходимо бороться, призвал президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Путин назвал причину демографических проблем
Фото: ТАССТАСС

Борьба с бедностью является безусловным приоритетом, подчеркнул глава государства. Для повышения доходов россиян важно учитывать все, отметил он в рамках заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Российский лидер назвал способы повысить доходы граждан. По словам президента, для этого важны «и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие субъектов и отраслей экономики, и повышение доступности и качества образования на всех уровнях.

Ранее Путин заявил, что что основной враг России — это низкие доходы миллионов граждан. Он уточнил, что такая ситуация может угрожать стабильному развитию государства. В ближайшие три года на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 триллиона рублей.

Политика,Владимир Путин,РИА Новости,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители