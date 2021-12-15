В Госдуме пригрозили сажать нелегальных майнеров

«Если майнинг будет являться легальным видом деятельности, прежде чем подключаться, они будут запрашивать соответствующие электросбытовые и электросетевые организации. Если им будет отказано, но они все равно будут подключаться, значит они будут нарушать и административный, и уголовный кодекс. (…) Нелегальных майнеров придется сажать», — отметил Луговой.