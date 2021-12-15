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12 минут назад

В Госдуме пригрозили сажать нелегальных майнеров

Депутат Госдумы Андрей Луговой в разговоре с «Лентой.ру» пригрозил сажать нелегальных майнеров криптовалют при условии, что они будут подключаться к электросетям без разрешения.

В Госдуме пригрозили сажать нелегальных майнеров
Фото: ТАССТАСС

«Если майнинг будет являться легальным видом деятельности, прежде чем подключаться, они будут запрашивать соответствующие электросбытовые и электросетевые организации. Если им будет отказано, но они все равно будут подключаться, значит они будут нарушать и административный, и уголовный кодекс. (…) Нелегальных майнеров придется сажать», — отметил Луговой.

По его словам, регулирование майнинга криптовалют необходимо и соответствует здравому смыслу. Дополнительной к введение специальных тарифов на электроэнергию мерой депутат считает распространение действия налога на прибыль на майнинг.

«Они произвели биткоин — затем смотрят какой курс, считают, сколько потратили электроэнергии, какие еще затраты понесли (на зарплаты и другие платежи). Вычли это все — получилась прибыль», — считает Луговой.

В конце октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался вице-премьеру Александру Новаку на действия подпольных майнеров, приводящих к резкому увеличению энергопотребления в некоторых районах отрасли. Это в свою очередь вызывает перебои с электроснабжением. В результате в начале декабря региональная ресурсосбытовая компания «Иркутскэнергосбыт» через суд добилась право повышать тарифы для майнинговых ферм, оборудованных в частных домах.

Политика,Игорь Кобзев,Андрей Луговой,Александр Новак,Госдума,Lenta.ru,
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