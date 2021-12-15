Накануне состоялись переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

В ходе беседы французский лидер призвал российского коллегу оказать содействие в решении проблемы с мигрантами. Макрон добавил, что сейчас ситуация стала менее острой благодаря мерам ЕС и мирового сообщества.

Кроме того, президент Франции коснулся темы Украины. Макрон в очередной раз выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

Кстати, после переговоров политики решили провести еще одну беседу до конца года.

«Они договорились переговорить снова до конца года, чтобы вернуться к рассмотренным вопросам», - сказано в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.