Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год

Президент России Владимир Путин выступил против введения ограничений с QR-кодами на транспорте под Новый год. Он пояснил, что из-за новых требований люди в период праздничных дней могут столкнуться с проблемами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прошедшее совещание с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24» на YouTube.
Путин прокомментировал доклады министра транспорта Виталия Савельева и секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, в которых говорилось о решении отказаться от принятия подобных мер накануне праздничных дней. Президент отметил, что введение новых ограничений перед Новым годом создаст людям много проблем.
Ранее Андрей Турчак рассказал, почему проект закона о QR-кодах на транспорте решили снять с рассмотрения. По его словам, документ не был готов даже к первому чтению в Госдуме.
Совет Государственной Думы 13 декабря снял с рассмотрения законопроект о введении на транспорте цифровых пропусков. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что Владимир Путин назвал недопустимыми любые решения, которые создают дополнительные проблемы для граждан РФ или ограничивают их права. Его мнение учитывалось при обсуждении соответствующего вопроса, заключил Володин.