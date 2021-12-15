Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год

Президент России Владимир Путин выступил против введения ограничений с QR-кодами на транспорте под Новый год. Он пояснил, что из-за новых требований люди в период праздничных дней могут столкнуться с проблемами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прошедшее совещание с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24» на YouTube.

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Путин прокомментировал доклады министра транспорта Виталия Савельева и секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, в которых говорилось о решении отказаться от принятия подобных мер накануне праздничных дней. Президент отметил, что введение новых ограничений перед Новым годом создаст людям много проблем.

Ранее Андрей Турчак рассказал, почему проект закона о QR-кодах на транспорте решили снять с рассмотрения. По его словам, документ не был готов даже к первому чтению в Госдуме.