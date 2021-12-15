Путин поговорил с девочкой, попросившей его исполнить мечту

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со школьницей из Ставропольского края, чью мечту посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре Санкт-Петербурга помог исполнить. Президент пригласил её в Москву на ледовое шоу на эту же тему. Шар с желанием 13-летней Татьяны Троценко Путин снял на акции «Ёлка желаний» в рамках международного форума «Мы вместе», прошедшем в начале декабря, передаёт РИА Новости.

Накануне Троценко сходила в Мариинский театр, рассказали в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

Для школьницы провели экскурсию по историческому зданию Мариинки, где прошёл спектакль, и по новому зданию — Мариинскому-2, рассказали в пресс-службе театра. Сам балет она посмотрела из Особой ложи бельэтажа.

Сообщается, что Татьяна из Изобильного Ставропольского края является старшим ребёнком в многодетной семье. В Санкт-Петербурге она проходит лечение из-за тяжёлого заболевания, которое у неё выявили в январе. Девочка окончила хореографическую школу и поступила в музыкальную.

Помимо шарика с её желанием, Путин на акции выбрал ещё два шарика. 14-летний подросток из Московской области попросил гитару, а пятилетний мальчик из Бурятии захотел побывать в роли пожарного.