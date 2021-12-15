Лавров рассказал о самом трудном периоде работы

Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на вопрос египетского журналиста о самых трудных годах в своей работе. Интервью министра иностранных дел телеканалу «ТеН ТВ» опубликовано на сайте российского ведомства.
Корреспондент поинтересовался, какие годы были самыми трудными для главы ведомства за те 17 лет, которые он отстаивает интересы своей страны на международной арене. В ответ Сергей Лавров сказал, что не задумывается над этим и предпочитает смотреть вперёд, иначе ему было бы сложно работать.
Это вопрос абстрактный. Я не задумываюсь, потому что если думать, как мне было трудно, очень сложно работать. Нам надо работать сегодня и смотреть вперёд, а не назад, — пояснил российский министр.