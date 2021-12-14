Лавров заявил о созданной Западом экстремистской «черной дыре»

Уничтожение легитимной власти в Ливии привело к распространению экстремистских террористических идеологий по всему северу Африки, а также к миграционному кризису, считает глава МИД России Сергей Лавров. О роли стран Запада в сложившейся ситуации министр рассказал в интервью египетскому телеканалу ТеН TV, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам министра, после того как Запад уничтожил ливийскую государственность, он оставил на месте страны «черную дыру». Через нее экстремисты, которых Запад вооружал против Муаммара Каддафи, пошли на юг.

Видео дня

Лавров считает, что это стало главной причиной кризиса, многие годы наблюдаемого в Сахаро-Сахельском регионе. «Сейчас эта зона одна из наиболее опасных с точки зрения распространения экстремистской идеологии и физического присутствия там различных террористических организаций. На север через Ливию “потекли” потоки беженцев, от которых Европа страдает и пытается отгородиться. Надо отвечать за свои поступки», — отметил дипломат.

Военное вмешательство международного сообщества в ситуацию в стране стало возможно после принятия резолюции Совбеза ООН, разрешающей применять "все необходимые меры" для защиты мирного населения в Ливии. После этого, различные правительственные объекты были подвергнуты воздушным ударам. Интервенция коалиционных сил повернула ход конфликта в пользу противников режима, в итоге Муамар Каддафи был свергнут. Переходный национальный совет «объявил об освобождении Ливии» и «официальном окончании войны» 23 октября 2011 года, но де-факто боестолкновения между враждующими группировками внутри Ливии не прекратились.