Путин назвал Макрону виновных в обострении в Донбассе

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о намеренном обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе украинскими властями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский президент привел своему французскому коллеге конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом минских соглашений.
«Отмечено также, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран», - говорится в сообщении.
Владимир Путин также заявил, что Запад накачивает Украину современным оружием и тем самым создает прямую угрозу безопасности России.
Накануне президент РФ провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В разговоре с британским премьером Путин также указал на «целенаправленное» обострение обстановки на линии соприкосновения и использование в зоне конфликта запрещенных Минским комплексом мер тяжелых вооружений и ударных беспилотников.