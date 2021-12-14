Путин назвал Макрону виновных в обострении в Донбассе

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о намеренном обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе украинскими властями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент привел своему французскому коллеге конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом минских соглашений.

«Отмечено также, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран», - говорится в сообщении.

Владимир Путин также заявил, что Запад накачивает Украину современным оружием и тем самым создает прямую угрозу безопасности России.