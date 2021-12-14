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14 минут назад

Путин назвал Макрону виновных в обострении в Донбассе

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о намеренном обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе украинскими властями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент привел своему французскому коллеге конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом минских соглашений.

«Отмечено также, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран», - говорится в сообщении.

Владимир Путин также заявил, что Запад накачивает Украину современным оружием и тем самым создает прямую угрозу безопасности России.

Путин: Киев делает ставку на силовые методы в Донбассе

Накануне президент РФ провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В разговоре с британским премьером Путин также указал на «целенаправленное» обострение обстановки на линии соприкосновения и использование в зоне конфликта запрещенных Минским комплексом мер тяжелых вооружений и ударных беспилотников.

Политика,Видео,Эммануэль Макрон,Борис Джонсон,Владимир Путин,
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