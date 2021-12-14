Медведев обратился с призывом к США

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал Вашингтон быть открытым для совместной работы с партнерами, а не пытаться бездумно продвигать НАТО на восток или размещать ударные вооружения у российских границ.

Фото: ТАСС ТАСС

На своих страничках в соцсетях политик напомнил, что 20 лет назад США в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. При этом, отметил он, Москва продолжает курс на укрепление международной безопасности и в том числе предлагает Вашингтону совместную работу над укреплением стратегической стабильности.

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"Важно, чтобы и Вашингтон оставался верен этому курсу, был открыт для совместной работы с партнерами, в том числе в рамках ключевых стратегических соглашений, а не пытался бездумно продвигать НАТО на восток или размещать ударные вооружения у границ России", - подчеркнул Медведев.

Он обратил внимание на то, что выход США из договора по ПРО 20 лет назад закономерно привел к росту недоверия в отношениях Москвы и Вашингтона, способствовал увеличению напряженности во всем мире.

"Для нашей страны такая позиция американцев стала стимулом к улучшению деятельности оборонно-промышленного комплекса, созданию новых образцов вооружений", - добавил Медведев.

Медведев указал на рост напряженности в мире из-за выхода США из Договора по ПРО.

"Выход США из Договора по ПРО закономерно привел к росту недоверия в отношениях Москвы и Вашингтона, способствовал увеличению напряженности во всем мире", - констатировал политик в записи на своей странице "Вконтакте".

Медведев заметил, что для России такая позиция США стала стимулом к улучшению деятельности оборонно-промышленного комплекса, созданию новых образцов вооружений.

Он заявил, что Россия по-прежнему следует курсу на упрочение международной стабильности.

"Россия предлагает США совместную работу над укреплением стратегической стабильности, исходя из принципа неразрывности и взаимосвязанности стратегических наступательных и оборонительных вооружений, как это зафиксировано в продленном в прошлом году на пять лет ДСНВ", - заявил Медведев.

По словам Медведева, у США до сих пор нет надежного щита против стран с ядерным оружием. Он заявил, что на фоне размытых объяснений причин денонсации договора "на самом деле США хотели развязать себе руки, для того чтобы создать современную систему национальной противоракетной обороны".

"Логика довольно сомнительная, если не сказать ошибочная. У России всегда было достаточно возможностей для защиты национальной безопасности на случай подобных шагов Вашингтона. До сих пор у американцев нет надежного щита и против других стран, обладающих ядерным оружием, в том числе тех, кого они при помощи санкций попытались сделать изгоями", - написал Медведев.

Как заключил зампред СБ РФ, "США в очередной раз доказали, что для них важнее всего собственные конъюнктурные внутриполитические интересы, а не последовательная работа для сохранения стратегической стабильности во всем мире".

О договоре по ПРО

Договор об ограничении систем противоракетной обороны был заключен СССР и США в 1972 году. При разработке документа Москва и Вашингтон исходили из того, что появление у одной из сторон стратегических оборонительных средств ведет к подрыву стратегического баланса сил. При этом другая сторона для его восстановления была бы вынуждена наращивать наступательное вооружение или повышать эффективность оборонительных средств, следствием чего становилась неограниченная гонка вооружений. Гарантией же ненанесения ядерного удара являлась незащищенность основной части территорий обеих стран. Таким образом, была согласована концепция отказа обеих сверхдержав от создания систем национальной ПРО.

В 1991 году президент США Джордж Буш - старший выдвинул новую концепцию программы модернизации ПРО, которая предполагала перехват ограниченного числа ракет. С этого момента начались попытки Вашингтона создать национальную систему ПРО (НПРО) в обход договора.

В июле 1999 года президент США Билл Клинтон подписал закон о создании НПРО. Он уполномочивал Министерство обороны США разместить элементы ПРО для защиты всей территории страны от баллистических ракет вероятного противника тогда, когда это будет "технически возможно".