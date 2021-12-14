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50 минут назад

Путин заявил Макрону об обострении ситуации в Донбассе из-за Киева

Президент России Владимир Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Вместе с этим Путин подчеркнул, что это происходит при попустительстве ряда западных стран.

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«Отмечено также, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причём при попустительстве ряда западных стран», — говорится в заявлении.

Также российский лидер добавил, что в настоящий момент «происходит накачка Украины современным оружием», а это в свою очередь «создаёт прямую угрозу безопасности России».

Политика,Видео,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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