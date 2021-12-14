Президент России Владимир Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Вместе с этим Путин подчеркнул, что это происходит при попустительстве ряда западных стран.
«Отмечено также, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причём при попустительстве ряда западных стран», — говорится в заявлении.
Также российский лидер добавил, что в настоящий момент «происходит накачка Украины современным оружием», а это в свою очередь «создаёт прямую угрозу безопасности России».