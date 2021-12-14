Путин: Киев делает ставку на силовые методы в Донбассе

«Путин акцентировал, что это полностью соответствует принципу неделимости безопасности, зафиксированному в Хельсинкском заключительном акте 1975 года и Стамбульской хартии 1999 года. В этом контексте он выразил поддержку инициативы Саули Ниинисте по организации в 2025 году саммита по случаю 50-летия Совещания в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе», — отметила пресс-служба Кремля.