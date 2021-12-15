Путин вошел в топ самых уважаемых мужчин мира

Президент России Владимир Путин пошел в топ-10 наиболее почитаемых мужчин мира 2021 года, следует из результатов опроса компании YouGov.

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Глава российского государства занял девятую строчку, поднявшись в этом году на три позиции. Возглавили рейтинг самых почитаемых мужчин и женщин, как и в 2020 году, экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама.