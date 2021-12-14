В Крыму ответили на слова Зеленского о России и НАТО

Крымский политический эксперт и бывший депутат Государственной Думы Руслан Бальбек заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет. Так он ответил на слова украинского лидера о том, что его удивляют требования гарантий, что Киев не вступит в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам политолога, Украина еще в 2004 году нарушила все обещания. Он напомнил, как бывший глава государства Виктор Ющенко «рвался вступить в НАТО, требовал ухода российского флота из Севастополя, устраивал гонения на русский язык».

Как отметил Бальбек, украинский лидер в очередной раз показывает свою лживую натуру. «Видимо, по его понятиям, Россия на все должна закрывать глаза и угодливо заглядывать в лица украинских президентов с вопросом: "Чего изволите?" Так что президент Украины, как всегда, подменил понятия — нас с собою перепутал», — заключил политический эксперт.