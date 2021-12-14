Чечня потребовала от Генпрокуратуры принять меры против Сокурова

Парламент Чечни обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль ситуацию вокруг заявления режиссера Александра Сокурова, который предложил «отпустить» из России ряд регионов. Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram спикер Магомед Даудов.

Ранее выступая на встрече СПЧ, Сокуров предложил «отпустить» регионы, которые, по его мнению, не хотят находиться в составе России. В конце своего выступления он принес извинения за то, что говорил слишком «страстно». В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что Сокуров не знает, «кто с нами хочет жить, а кто не хочет», и поинтересовался, хочет ли режиссер повторения Югославии на территории России.

Президент подчеркнул, что говорить на такие темы «поверхностно на всю страну» непозволительно даже такому уважаемому человеку, как Сокуров.

Слова Сокурова возмутили главу Чеченскую Республику Рамзана Кадырова. Он заявил, что Чечня навсегда останется российской республикой и призвал дать правовую оценку высказыванию режиссера.

Предложение руководителя региона поддержал и парламент Чечни. Сегодня спикер чеченского парламента Магомед Даудов опубликовал обращение к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой взять под контроль ситуацию вокруг заявления Сокурова.

«В нашей многонациональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны. Подобные публичные высказывания, звучащие из уст уважаемых и общеизвестных лиц, могут привести к более тяжким последствиям, порождению напряженности в обществе, нетерпимости к сосуществованию людей разных национальностей, при этом создавая благоприятную почву для развития межнационального конфликта», - отмечается в документе.

В обращении на имя генпрокурора содержится просьба проверить, не подпадают ли речь Сокурова под статьи 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства) и 20.3.2 КоАП (публичные призывы к нарушению территориальной целостности России).

В адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина также было направлено письмо о проведении соответствующей проверки по данному факту, подчеркнул Даудов.