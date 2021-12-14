Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию вокруг Украины

Президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. Об этом говорится в сообщении офиса президента Финляндии.
По данным пресс-службы, телефонный разговор между главами двух стран состоялся 14 декабря.
«Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией президенты подробно обсудили ситуацию на границе Украины. Президент Ниинистё выразил серьезную озабоченность по поводу напряженной ситуации и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение», - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе отметили, что Финляндия придерживается стабильной внешней политики и политики безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который вслед за другими западными лидерами выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у границы с Украиной.
В Кремле сообщили, что Владимир Путин в ответ подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации и привел «конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений». Также российский президент подчеркнул, что все это происходит на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами Североатлантического альянса, что создает прямую угрозу безопасности России. Он призвал выработать четкие, международно-правовые договоренности, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.