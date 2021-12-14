Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию вокруг Украины

Президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. Об этом говорится в сообщении офиса президента Финляндии.

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По данным пресс-службы, телефонный разговор между главами двух стран состоялся 14 декабря.

«Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией президенты подробно обсудили ситуацию на границе Украины. Президент Ниинистё выразил серьезную озабоченность по поводу напряженной ситуации и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что Финляндия придерживается стабильной внешней политики и политики безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который вслед за другими западными лидерами выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у границы с Украиной.